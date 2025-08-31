Xi Jinping ve Mısır Başbakanı Medbuli Tianjin'de Biraraya Geldi

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bir araya geldi.

Medbuli, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak için Tianjin'de bulunuyor.

Görüşmede Xi, Çin-Mısır ilişkilerinin tarihinin en iyi döneminde olduğuna işaret etti. Çin Cumhurbaşkanı, yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Mısır topluluğu oluşturma hedefine ulaşmak, ikili ilişkileri ilerletmek ve dünya barış ve istikrarının korunmasına, küresel kalkınma ve refahın teşvik edilmesine daha büyük katkı sağlamak için gelecek yıl kutlanacak diplomatik ilişkilerin 70. yıldönümünün bir fırsat olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Çin ve Mısır'ın birbirlerini destekleyen iki kardeş ülke olması gerektiğini belirterek, ekonomi ve ticaret, ortak imalat, yeni enerji ve diğer alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin geliştirilmesini istedi.

Xi ayrıca, Küresel Güney'in önemli ülkeleri Çin ve Mısır'ın, tarihi misyon ve sorumluluklarını üstlenerek tek taraflılık ve zorbalık eylemlerine ortaklaşa karşı çıkmaları çağrısında bulundu.

Medbuli ise Çin'in Mısır'ın gerçek ortağı ve dostu olduğunu vurgulayarak, gelecek yıl kutlanacak diplomatik ilişkilerin 70. yıldönümünü, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Başbakan, küresel konjonktür ile uluslararası ekonomi ve ticaret alanlarındaki zorluklarla karşı karşıya kalan Mısır'ın, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak için uluslararası ve bölgesel meselelerde Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.