Xi Jinping ve Miguel Diaz-Canel Arasında Tarihi Görüşme

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile bir araya geldi.

Diaz-Canel, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi, perşembe günü gerçekleşen görüşmede içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, iki tarafın, ikili ilişkileri bir üst seviyeye taşımak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere bu fırsattan yararlanmaları gerektiğini söyledi.

İki ülkenin birbirlerine verdikleri samimi desteği sürdürmesi ve kalkınma işbirliğini sistematik olarak teşvik etmesi gerektiğini belirten Xi, kendi imkanları dahilinde Küba'ya yardım ve destek sağlamayı sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

Xi, iki tarafa dünya barışı ve kalkınmasına daha büyük katkılar sağlamak üzere Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni etkin şekilde uygulama ve Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nü daha iyi geliştirme yönünde birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Xi, müdahale ve ablukaya karşı verdiği haklı mücadelesinde Küba'yı kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Diaz-Canel ise iki parti ve iki ülke arasında yakın ilişkiler ve sarsılmaz bir dostluk bağı bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğini ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Diaz-Canel, Çinli işletmeler için daha uygun bir iş ortamı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Ortak geleceğe sahip bir Çin-Küba topluluğunun inşasını hızlandırmaya yönelik bir ortak bildiri yayımlayan iki taraf, çok sayıda ikili işbirliği anlaşması da imzaladı.