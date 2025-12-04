Çin Devlet Başkanı Xi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Pekin'de Bir Araya Geldi... Çin, Filistin'e 100 Milyon Dolar Yardım Sağlayacak

(ANKARA) - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pekin'de bir araya geldi. İki lider, jeopolitik, ticaret, iklim ve küresel yönetişim alanlarında iş birliğini ileri taşıma konusunda mutabık kalırken, dört ana başlıkta stratejik ortaklığı derinleştirme kararı aldı. Xi Jinping ayrıca, Çin'in Filistin'e 100 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Bu görüşme, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Çin'in desteğini istediği ve Pekin'in de ABD tarifelerinin gölgesinde diplomatik kazanımlar sağlamaya çalıştığı bir dönemde yapıldı. Macron, Xi'yi jeopolitik, ticaret ve çevre konularında iş birliğini artırmaya çağırdı.

Macron, bu ziyareti beraberinde iş dünyası temsilcileri ve üst düzey hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetle gerçekleştirdi.

Xi'den "dostane ve verimli görüşme" vurgusu

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Xi Jinping, Macron'un yeniden Çin'i ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İki lider arasında gerçekleşen görüşmenin "dostane, samimi ve verimli" geçtiğini vurgulayan Xi, "Çin ve Fransa'nın bağımsız ve egemen büyük devletler olarak, çok taraflılığa bağlı kalma, eşitlik içinde diyalog yürütme ve dışa açılım ile iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığını" söyledi.

Çin ile Fransa arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık

"Bu girişimlerin Çin ile Fransa arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın hem değerini hem de küresel etkisini net biçimde ortaya koyduğunu" belirten Xi, iki ülkenin, eşitliğe ve istikrara dayalı çok kutuplu bir uluslararası düzenin yanı sıra kapsayıcı ve herkes için fayda sağlayan bir ekonomik küreselleşme anlayışında birleştiğini vurguladı.

Öte yandan Xi, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi ve bölgenin toparlanması ve yeniden inşasının desteklenmesi için Çin'in Filistin'e 100 milyon dolar yardım sağlayacağını belirtti.

Macron: "Çin ve Fransa arasındaki diyalog, şimdi her zamankinden daha fazla önem taşıyor"

Macron ise "Çin ve Fransa arasındaki diyalog, şimdi her zamankinden daha fazla hayati önem taşıyor. Coğrafi istikrar, ekonomik yeniden dengeleme ve çevresel sürdürülebilirlikten oluşan pozitif bir üçlü ajanda öneriyorum" ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunan Macron, "Dünya barışı ve istikrarı için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Birlikte çalışma kapasitemiz belirleyici" dedi.

Macron, Çin ile yürütülen üst düzey temasların her zaman karşılıklı güven ve saygı temelinde ilerlediğini vurgulayarak, Fransa'nın tek Çin politikasına bağlılığını bir kez daha teyit etti. Fransa'nın Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda kararlı olduğunu söyleyen Macron, Çin ekonomisinin güçlü büyümesini ve dışa açılım adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Macron'dan iş birliği mesajı

Karşılıklı yatırımların artırılması, yenilenebilir enerji ile ekonomi ve ticaret alanlarında iş birliğinin genişletilmesi gerektiğini ifade eden Macron, Çinli şirketlerin Fransa'da yatırım yapmasını desteklediklerini, bunun için adil, şeffaf ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Macron ayrıca, küresel yönetişimin reforme edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yapay zeka yönetişimi gibi küresel konularda Çin ile yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini söyledi.

Dört alanda derinleşen ortaklık

Görüşmelerin ardından Xi Jinping ve Macron, iş birliğini dört temel alanda derinleştirme kararı aldı. Buna göre iki ülke, değişen uluslararası koşullara rağmen karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeyi ve temel çıkarlar ile kritik konularda birbirlerine destek sağlamayı sürdürecek.

Ekonomik alanda ise havacılık, uzay ve nükleer enerji gibi mevcut işbirliği alanları pekiştirilecek; yeşil ekonomi, dijital ekonomi, biyoteknoloji, yapay zeka ve yaşlanan nüfusa yönelik ekonomi gibi yeni sektörlerde ortaklıklar genişletilecek. Kültür, eğitim ve bilim-teknoloji alanlarında temaslar artırılacak, pandaların korunmasına yönelik yeni bir ortaklık başlatılacak.

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) merkezli uluslararası sistemin korunması, çok taraflı ticaret düzeninin sürdürülmesi ve küresel yönetişim reformlarına katkı sağlanması konusunda mutabakata varılırken, iki ülke arasında stratejik iletişimin güçlendirilmesi de kararlaştırıldı.