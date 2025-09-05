Xi Jinping ve Kim Jong-un'dan İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Vurgusu

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Beijing'de gerçekleştirdikleri görüşme sırasında iki komşu ülke arasındaki uzun soluklu dostluğu vurgulayarak ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Devlet İşleri Başkanı Kim Jong-un, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.

Xi, perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede Kim'in törene katılmasının, Kuzey Kore'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin sonuçlarını koruma konusundaki sağlam kararlılığını gösterdiğini ve iki parti ve iki ülkeye dostane ve işbirliğine dayalı ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Xi, Çin ve Kuzey Kore'nin, ortak kaderi paylaşan ve birbirinin yanında duran iyi komşu, iyi dost ve iyi yoldaşlar olduğunu vurguladı.

Çin Komünist Partisi ve Çin hükümetinin, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa büyük değer verdiğini kaydeden Xi, Çin-Kuzey Kore ilişkilerini sürdürmeye, sağlamlaştırmaya ve iki ülke arasında sağlam ilişkiler geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Xi, Kuzey Kore ile üst düzey etkileşim ve stratejik iletişimi güçlendirmek, parti ve devlet yönetişimi konusunda deneyim paylaşımını derinleştirmek ve karşılıklı anlayış ve dostluğu geliştirmek istediklerini ifade etti.

Xi, Çin ve Kuzey Kore'nin, ortak çıkarlarını korumak üzere uluslararası ve bölgesel meseleler konusunda stratejik koordinasyonu artırmaları gerektiğine dikkat çekti.

Kore Yarımadası konusuna ilişkin olarak ise Çin'in her zaman nesnel ve tarafsız bir tutum benimsediğini kaydeden Xi, yarımadanın barış ve istikrarını korumak için Kuzey Kore ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Kim ise Kuzey Kore ve Çin'in eski liderlerinin, Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı sırasında derin bir bağ kurduklarını vurgulayarak, iki ülkenin bu bağı yeni nesillere aktarmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Uluslararası arenadaki değişiklikler ne olursa olsun Kuzey Kore ile Çin arasındaki dostluğun değişmeyeceğini ifade eden Kim, ikili ilişkileri sürekli olarak derinleştirip geliştirmeye yönelik güçlü kararlılıklarını yineledi.

Kim, parti ve ülke kalkınmasına destek olmak amacıyla iki parti ve iki ülke arasında çeşitli düzeylerdeki etkileşimi güçlendirmek ve parti inşası ve ekonomik kalkınma gibi alanlarda deneyim paylaşımında bulunmak üzere Çin ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti.

Kim, daha büyük sonuçlar elde etmek üzere Çin ile karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kim ile çay eşliğinde sohbet eden Xi, daha sonra Kim'in onuruna yemek verdi.

Xi ve Kim arasındaki görüşmeye ve düzenlenen yemeğe Çinli üst düzey yetkililer Cai Qi ve Wang Yi de katıldı.