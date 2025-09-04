Xi Jinping ve Denis Sassou Nguesso İki Ülke İlişkilerini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping perşembe günü Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak bir geleceğe sahip üst düzey bir topluluk seviyesine yükseltileceğini açıkladı.

Nguesso, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.