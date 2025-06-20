Xi Jinping ve Christopher Luxon'dan İşbirliği Vurgusu

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İkili ilişkilerin 50. yılı dolayısıyla yapılan görüşmede, ticaret, bilimsel yenilik ve eğitim alanlarında daha fazla etkileşim çağrısında bulunuldu.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile bir araya geldi. Xi, cuma günü gerçekleşen görüşmede iki tarafa işbirliğine daha fazla önem verme çağrısında bulundu.

Xi, Çin ile Yeni Zelanda arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılı aşkın süredir ikili ilişkilerinin, Çin'in Batılı gelişmiş ülkelerle olan ilişkilerinde ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Çin ile Yeni Zelanda arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, ikinci on yıllık dönemine girdiğini hatırlatan Xi, iki tarafın da ortaklığı büyütmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere çalışması gerektiğini vurguladı.

Xi, Çin ve Yeni Zelanda'nın ikili ilişkilerde işbirliğine daha fazla önem vermesi, birbirlerini tamamlayacak güçlü yanlarından yararlanması, ticaret ve yatırım işbirliğini derinleştirmesi ve bilimsel ve teknolojik yenilik, iklim değişikliği ve altyapı alanlarında işbirliği potansiyelini keşfetmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, iki tarafı da eğitim, kültür, gençlik alanları ve sivil toplum ve alt ulusal düzeylerde etkileşimi güçlendirmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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