Xi Jinping, Ulusal Pazar ve Deniz Ekonomisi Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, birleşik bir ulusal pazar kurmanın ve deniz ekonomisinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmenin önemini vurguladı. Bu çabaların, yeni bir kalkınma modeli oluşturmak ve Çin'in modernleşme sürecini hızlandırmak için kritik olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, birleşik bir ulusal pazarın kurulmasını ileriye taşıma ve deniz ekonomisinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etme çabalarının önemine dikkat çekti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, salı günü başkanlık ettiği Mali ve Ekonomik İşler Merkez Komisyonu toplantısında konuşma yaptı.

Birleşik bir ulusal pazar inşa etmenin, yeni bir kalkınma modeli oluşturmak ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek için temel önemde olduğuna işaret eden Xi, bu yöndeki çalışmalarda sinerji oluşturmak üzere koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Xi, deniz ekonomisinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik ederek ve güç toplamak üzere deniz kaynaklarından yararlanmanın Çin'e özgü yolunu oluşturarak Çin'in modernleşme sürecinin ilerletilebileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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