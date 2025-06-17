Xi Jinping, Türkmenistan ile İşbirliği Vurgusu Yaptı

ASTANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkmenistan ile karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde işbirliği potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak üzere çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi çerçevesindeçerçevesinde Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüştü.

Çin ve Türkmenistan'ın doğalgaz işbirliğini artırması, kaynak dışı alanlarda işbirliğini genişletmesi ve ticaret yapısını optimize etmesi gerektiğini kaydeden Xi, iki tarafı, karşılıklı kültür merkezlerinin kurulmasını hızlandırmaya ve halklar arası bağlantıları teşvik etmeye çağırdı.

Xi, Türkmenistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasını desteklediklerini de belirtti.