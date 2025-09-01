Xi Jinping'ten Dünya Barışı Çağrısı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü toplantısında üye ülkeleri dünya barışını korumaya ve ittifaksızlık ilkesine bağlı kalmaya davet etti.

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping pazartesi günü Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelere dünya barışı ve istikrarının korunmasına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Xi, pazartesi günü Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında konuşma yaptı. Xi, örgüte üye ülkelerden ittifaksızlık, çatışmadan kaçınma ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkelerine bağlı kalmaya devam etmelerini istedi.

"Çeşitli tehdit ve zorluklarla, birlikte mücadele etmeliyiz" diyen Xi, değişken dünyada Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bir istikrar gücü olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

