Xi Jinping'ten Dünya Barışı Çağrısı

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping pazartesi günü Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelere dünya barışı ve istikrarının korunmasına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Xi, pazartesi günü Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında konuşma yaptı. Xi, örgüte üye ülkelerden ittifaksızlık, çatışmadan kaçınma ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkelerine bağlı kalmaya devam etmelerini istedi.

"Çeşitli tehdit ve zorluklarla, birlikte mücadele etmeliyiz" diyen Xi, değişken dünyada Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bir istikrar gücü olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.