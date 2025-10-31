Haberler

Xi Jinping, Tayland ile İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya gelerek, kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirme ve işbirliğini artırma konusunda görüş alışverişinde bulundu.

GYEONGJU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni dönemde Tayland ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye ve kalkınma deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, cuma günü düzenlenen 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi. Xi, Çin-Tayland demiryolu inşaatının hızlandırılması ve tarım ürünleri ticareti, yeşil ekonomi ve dijital inovasyon alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Xi, iki ülkenin siber dolandırıcılık, kumar ve telekom dolandırıcılığı gibi sınır ötesi suçlarla mücadele çabalarını artırması ve ikili etkileşim ve işbirliği için güvenli bir ortam yaratması gerektiğini belirtti.

