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Xi Jinping, Taiwan'ın Çin'e İadesinin Tarihi Eğilimini Vurguladı

Xi Jinping, Taiwan'ın Çin'e İadesinin Tarihi Eğilimini Vurguladı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesinde kaleme aldığı makalede, Taiwan'ın Çin'e iade edilmesinin tarihi ve hukuki olarak kaçınılmaz olduğunu belirtti. Xi, Çin'in yeniden birleşme hedefinin durdurulamaz olduğuna dikkat çekti.

MOSKOVA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in yeniden birleşme hedefini başaracağı ve başarmasının şart olduğu yönündeki tarihi eğilimin durdurulamaz olduğunu söyledi.

Xi'nin Rusya'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde yazdığı makale, çarşamba günü Rusya'nın Gazette gazetesinde yayımlandı. Xi, Rusya ziyareti sırasında Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına da katılacak.

Makalesinde bu yılın Taiwan'ın geri alınmasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Taiwan'ın Çin'e iadesinin, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin ve savaş sonrası uluslararası düzenin önemli sonuçlarından biri olduğunu belirtti.

Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirisi gibi uluslararası hukuki etkiye sahip bir dizi belgenin Çin'in Taiwan üzerindeki egemenliğini teyit ettiğine işaret eden Xi, bu çerçevedeki tarihi ve hukuki gerçeklerin tartışma götürmeyeceğini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının yetkisine itiraz edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Taiwan adasındaki durum nasıl değişirse değişsin ve dış güçler nasıl müdahale etmeye çalışırsa çalışsın, Çin'in yeniden birleşme hedefini başaracağı ve başarmasının zorunlu olduğu yönündeki tarihi eğilimin durdurulamaz olduğunu ifade etti.

Xi, Çin ve Rusya'nın temel çıkarları ve önemli endişelerine ilişkin konularda birbirlerini her zaman kararlılıkla desteklediklerini belirtti. Rusya'nın tek Çin ilkesine bağlılığını pek çok kez teyit ettiğini, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiğini, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü eyleme karşı çıktığını, ayrıca Çin hükümeti ve halkı tarafından ulusal yeniden birleşme hedefini gerçekleştirmek üzere alınan tüm tedbirleri kararlılıkla desteklediğini ifade eden Xi, Rusya'nın bu tutumunu takdir ettiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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