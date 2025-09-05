Haberler

Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Beijing'de bir araya geldi. Vucic, faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü etkinlikleri için Çin'de bulunuyor.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, perşembe günü Beijing'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Vucic, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
