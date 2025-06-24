Xi Jinping, Singapur Başbakanı ile İkili İlişkileri Görüştü

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 35. yıl dönümünü kutlayarak, dostluk ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile bir araya geldi.

Salı günkü görüşmede içinde bulunduğumuz yılın Çin ve Singapur arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, iki ülkenin sürekli olarak karşılıklı anlayış ve saygıyı koruduğunu, bunun da ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişimi için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Xi, çeşitli aşamalarda Çin'in kalkınma öncelikleriyle uyumlu hale gelen ve Suzhou Sanayi Parkı gibi önemli sonuçlar elde edilmesini sağlayan Çin-Singapur işbirliğinin, iki ülkenin modernleşme çabalarına önemli katkıda bulunduğunu ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliği için referans teşkil ettiğini belirtti.

Xi taraflara, ikili ilişkilerin gelişim sürecinden edindikleri deneyim ve birikimle hareket etme, güzel gelenekleri miras alıp sürdürme, Çin-Singapur dostluk ağacının güçlenerek verimli sonuçlar vermesini sağlama çağrısında bulundu.

Xi, Çin ve Singapur'un ikili dostluğun genel doğrultusunu sağlam şekilde kavraması ve ilişkilerini stratejik yükseklikten ve uzun soluklu bakış açısından sürekli olarak gözlemleyip geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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