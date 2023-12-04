Xi Jinping, Shanghai'nın modernleşmesine odaklanılmasını vurguladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası ekonomi, finans, ticaret, gemicilik ve bilim-teknoloji inovasyon merkezlerinin inşasına odaklanılarak Shanghai kentinin modern, sosyalist ve uluslararası bir metropol haline getirilmesine hız verilmesinin altını çizdi.

SHANGHAİ/YANCHENG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası ekonomi, finans, ticaret, gemicilik ve bilim-teknoloji inovasyon merkezlerinin inşasına odaklanılarak Shanghai kentinin modern, sosyalist ve uluslararası bir metropol haline getirilmesine hız verilmesinin altını çizdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Salı-Cumartesi günleri arasında Shanghai kentine düzenlediği denetim ziyareti sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, Shanghai kentinin küresel nüfuza sahip modern, sosyalist ve uluslararası bir metropole dönüşme çalışmalarını hızlandırmasını ve Çin modernleşmesini ileriye götürmede örnek rol oynamasını istedi.

Xi, Salı günü trenden iner inmez Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nı denetledi.

Xi, borsaya, dünya çapında bir borsa inşasını hızlandırma ve Çin'e has özellikleri olan vadeli işlemler düzenleme sistemi ve iş modelinin araştırılması ile uluslararası bir finans merkezi inşasına daha fazla katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Pudong Yeni Bölgesi'ndeki Zhangjiang Bilim Kenti'ni ziyaret eden Xi, Çin modernleşmesinin teşvik edilmesinin bilim, teknoloji, eğitim ve yeteneğe stratejik destek verilmesinden bağımsız görülemeyeceğini ve Shanghai kentinin bu bağlamda başı çekmesi gerektiğini kaydetti.