Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Başkanlık Edecek

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 25. Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına başkanlık edecek. Zirve, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Tianjin'de gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Toplantısı ve "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" Toplantısı'na başkanlık ederek açılış konuşmaları yapacağını söyledi.

2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Tianjin'de düzenlenecek.

Sözcü cuma günü yaptığı açıklamada Xi'nin zirveye katılan liderler için bir karşılama yemeği vereceğini ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

