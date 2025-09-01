Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Adalet ve Eşitlik Vurgusu Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi'nde, üye ülkeleri eşitlik ve adalet üzerine hareket etmeye çağırdı. Soğuk Savaş zihniyetine karşı durulması gerektiğini ifade eden Xi, çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeleri eşitlik ve adaleti el üstünde tutmaya çağırdı.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Xi, zirvede yaptığı konuşmada, "İkinci Dünya Savaşı'na yönelik doğru tarihi bakış açısını teşvik etmeli ve Soğuk Savaş zihniyeti, blok cepheleşmesi ve zorbalık eylemlerine karşı çıkmalıyız" dedi.

Xi ayrıca merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemin korunması ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bu öğlen İstanbul'da! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı

Sergen'i Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.