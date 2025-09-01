Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Adalet ve Eşitlik Vurgusu Yaptı

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeleri eşitlik ve adaleti el üstünde tutmaya çağırdı.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Xi, zirvede yaptığı konuşmada, "İkinci Dünya Savaşı'na yönelik doğru tarihi bakış açısını teşvik etmeli ve Soğuk Savaş zihniyeti, blok cepheleşmesi ve zorbalık eylemlerine karşı çıkmalıyız" dedi.

Xi ayrıca merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemin korunması ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi çağrısında bulundu.