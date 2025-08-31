Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Açıklamalarda Bulundu

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, belirsizliklerin arttığı ve değişimlerin hızlandığı günümüzde Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bölgesel barış ve istikrarın korunması ve çeşitli ülkelerin kalkınmasının desteklenmesi konusunda büyük sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Xi, Çin'in liman kenti Tianjin'de pazar günü başlayan ve pazartesi sona erecek olan 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen uluslararası konuklar için pazar günü verilen karşılama yemeğinde açıklamalarda bulundu.

Xi ve eşi Peng Liyuan, yemeğe katılmak için gelen konukları karşıladı.

Yemekte yaptığı konuşmada tüm tarafların uyumlu çabalarıyla zirvenin tam başarıya ulaşacağından emin olduğunu söyleyen Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün daha büyük bir rol oynayarak daha fazla ilerleme kaydedeceğine olan inancını dile getirdi. Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün üye ülkeler arasındaki birlik ve işbirliğinin güçlendirilmesine daha fazla katkıda bulunacağını, Küresel Güney ülkelerinin gücünü bir araya getireceğini ve insan medeniyetinin daha fazla ilerleme kaydetmesini sağlama yönünde hamlede bulunacağını ifade etti.

Haziran 2001'de Shanghai kentinde 6 kurucu üye ile kurulan Shanghai İşbirliği Örgütü, günümüzde Asya, Avrupa ve Afrika'dan 10 üye, 2 gözlemci ve 14 diyalog ortağı ile 26 ülkeden oluşan bir aileye dönüşmüş durumda.

Üyeleri arasında Çin, Rusya ve Hindistan gibi gelişmekte olan büyük ülke ve ekonomiler bulunan Shanghai İşbirliği Örgütü, dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve küresel ekonominin de dörtte birini temsil ediyor.

Tianjin Zirvesi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bugüne kadarki en geniş katılımlı zirvesi olarak öne çıkıyor. Bu zirvede üye ülkelerin önümüzdeki on yıllık döneme yönelik kalkınma stratejisi gibi önemli belgeleri kabul etmesi bekleniyor.

Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün yeni tür uluslararası ilişkilerin ve insanlık için ortak geleceğe sahip topluluğun inşasında önemli bir güç haline geldiğini ifade etti.

Zirve çerçevesinde pazartesi günü Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Toplantısı ve "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" Toplantısı yapılacak.

Xi, toplantılarda katılımcıların işbirliği ve kalkınmaya yönelik planları ele alacağını ve küresel yönetişimi iyileştirmek için çalışacağını söyledi.

Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Shanghai Ruhu rehberliğinde Tianjin'den daha parlak geleceğe doğru yola çıkması temennisinde bulundu.

Xi ve Peng, karşılama yemeğinin ardından konuklarla birlikte sanat gösterisi izledi.