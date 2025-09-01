Xi Jinping: Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Dışa Açıklığı Savunmalı

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin dışa açıklık ve kapsayıcılığı savunması gerektiğini söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Xi, zirvede yaptığı konuşmada, "Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler, halklar arası etkileşim yoluyla karşılıklı anlayış ve dostluğu güçlendirmeli, ekonomik işbirliğinde birbirlerini kararlılıkla desteklemeli ve birlikte karşılıklı aydınlanmayla tüm kültürlerin refah ve uyum içinde geliştiği bir medeniyet bahçesi oluşturmalı" dedi.