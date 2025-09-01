Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Toplantısında Konuştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tianjin'de 'Shanghai İşbirliği Örgütü Artı' toplantısına başkanlık ederek, örgütün gücünü birleştirerek küresel yönetişimi iyileştirme vurgusu yaptı.

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısına başkanlık ederek, "Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Gücünü Birleştirerek Küresel Yönetişimi İyileştirmek" başlıklı bir konuşma yaptı, 1 Eylül 2025. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ederson'u Fener'e kaptıran Galatasaray'dan bomba kaleci hamlesi

Ederson'u Fener'e kaptıran Galatasaray'dan kaleye bomba isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de şampiyon olacak takımın kazanacağı para belli oldu

Süper Lig'de şampiyon olacak takımın kazanacağı para belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.