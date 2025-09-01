Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Toplantısında Konuştu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tianjin'de 'Shanghai İşbirliği Örgütü Artı' toplantısına başkanlık ederek, örgütün gücünü birleştirerek küresel yönetişimi iyileştirme vurgusu yaptı.
TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısına başkanlık ederek, "Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Gücünü Birleştirerek Küresel Yönetişimi İyileştirmek" başlıklı bir konuşma yaptı, 1 Eylül 2025. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel