Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Toplantısında Konuştu

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısına başkanlık ederek, "Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Gücünü Birleştirerek Küresel Yönetişimi İyileştirmek" başlıklı bir konuşma yaptı, 1 Eylül 2025. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)