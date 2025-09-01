Xi Jinping: Shanghai İşbirliği Örgütü Dünyanın En Büyük Bölgesel Organizasyonu Oldu

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dünyanın en büyük bölgesel organizasyonu haline geldiğini söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Xi, zirvede yaptığı konuşmada 26 ülkenin katılımıyla 50'den fazla alanda işbirliği yürüten örgütün ekonomik çıktısının yaklaşık 30 trilyon ABD doları olduğunu vurguladı.

Xi, "Shanghai İşbirliği Örgütü'nün uluslararası nüfuzu ve çekim gücü her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.