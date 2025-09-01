Xi Jinping: Shanghai İşbirliği Örgütü Dünyanın En Büyük Bölgesel Organizasyonu Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tianjin'de düzenlenen 25. Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, örgütün ekonomik çıktısının 30 trilyon ABD doları olduğunu ve uluslararası nüfusunun arttığını vurguladı.

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dünyanın en büyük bölgesel organizasyonu haline geldiğini söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Xi, zirvede yaptığı konuşmada 26 ülkenin katılımıyla 50'den fazla alanda işbirliği yürüten örgütün ekonomik çıktısının yaklaşık 30 trilyon ABD doları olduğunu vurguladı.

Xi, "Shanghai İşbirliği Örgütü'nün uluslararası nüfuzu ve çekim gücü her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç

Ülke felaketi yaşıyor! Bölgeden servis edilen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu semtlerde ev sahipleri şokta, kiracılar için ise yeni zam dalgası yolda

Bu semtlerde ev sahipleri şokta! Kiracılar için yeni zam dalgası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.