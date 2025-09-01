Xi Jinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde İşbirliği Çağrısı Yaptı

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelere somut sonuçlar ve yüksek verimlilik için çalışma çağrısı yaptı.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Xi, zirvede yaptığı konuşmada üye ülkeler arasında güvenlik ve ekonomi alanlarındaki işbirliğine daha sağlam temel oluşturmak üzere Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Güvenlik Tehdit ve Zorluklarıyla Mücadele Merkezi ve Shanghai İşbirliği Örgütü Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi ve Shanghai İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası'nın kurulması çağrısında bulundu.