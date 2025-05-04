Xi Jinping, Rusya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

Xi Jinping, Rusya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 7-10 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek ve Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümü kutlamalarına katılacak.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 7-10 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak ve Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, Xi'nin ziyaretinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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