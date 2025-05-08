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Xi Jinping, Rusya İle Uluslararası İşbirliğini Güçlendirecek

Xi Jinping, Rusya İle Uluslararası İşbirliğini Güçlendirecek
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, küresel ekonomik büyüme ve uluslararası işbirliği konularında işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu.

MOSKOVA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler'in yetki ve statüsünü korumak ve tek taraflılık ve zorbalık karşısında hem iki ülkenin hem de gelişmekte olan ülkelerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, dünyanın iki büyük ülkesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak üzerlerine düşen özel sorumluluğu üstlenmek üzere Rusya ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, iki ülkeyi ortaklaşa 2. Dünya Savaşı'na ilişkin doğru tarihi bakış açısını anlatmaya ve eşit ve düzenli çok kutuplu dünya ile evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi desteklemeye çağırdı.

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin sürekli geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin, uluslararası eşitlik ve adaletin korunması ve küresel yönetişim sistemi reformunun teşvik edilmesi için çağın bir gereği olduğunu ifade etti.

Çin-Rusya ilişkilerinin yeni dönemde daha güvenli, istikrarlı ve dirençli hale geldiğini vurgulayan Xi, iki ülke ilişkilerinin her iki tarafın ortak çabalarıyla istikrarlı, sağlıklı ve üst düzey gelişme kaydettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin ayırt edici özelliğinin uzun vadeli iyi komşuluk ilişkileri ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği olduğunu vurguladı.

Xi, Çin ve Rusya'nın eşi görülmemiş küresel değişimler karşısında karşılıklı siyasi güven ve stratejik koordinasyonu sürekli olarak derinleştirdiğini, uluslararası meselelerde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğünü, ayrıca değişken ve çalkantılı dünyaya son derece değerli bir istikrar ve pozitif enerji getirdiğini ifade etti.

Çin'in yıllardır küresel ekonomik büyümeye katkı sağlayan ve bu büyümeyi dengeleyen ana güç olduğunu vurgulayan Xi, küresel çok taraflı ticaret sistemini korumak, ayrıca sanayi ve tedarik zincirlerinin işleyişinin istikrarlı ve kesintisiz bir biçimde devam etmesini sağlamak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, resmi ziyarette bulunmak ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere çarşamba günü Moskova'ya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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