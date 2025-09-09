Haberler

Xi Jinping, Portekiz Başbakanı ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile, iki ülkenin işbirlikleri ve stratejik ortaklıkları hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi vurgulandı.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile bir araya geldi.

Xi, salı günü gerçekleşen görüşmede son yıllarda çeşitli alanlardaki işbirliğinde verimli sonuçlar elde eden Çin ve Portekiz'in, farklı sosyal sistemler ve ulusal koşullara sahip ülkeler için karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda odaklı bir model teşkil ettiğini söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-Portekiz kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasının 20. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Portekiz ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, ikili ilişkilerin doğru yönde ilerlemesini sağlamaya, aralarındaki iyi ilişkileri daha da iyileştirmeye ve dayanışma ve işbirliği yoluyla hem iki ülkenin hem de dünyanın refahı ve ilerlemesine daha büyük katkılar sağlamaya istekli olduklarını söyledi.

"Uluslararası konjonktür ne kadar çalkantılı ve iç içe geçmiş hale gelirse Çin ve Avrupa'nın da o derecede iletişimi güçlendirmesi, karşılıklı güveni artırması ve işbirliğini derinleştirmesi gerekir" diyen Xi, Portekiz'e Çin-AB ortaklığının mevcut durumunu korumak ve Çin-AB ilişkilerinin sürdürülebilir, istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmek üzere Çin ile çalışma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
