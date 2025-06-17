Xi Jinping, Ortadoğu'daki Gerilimin Düşürülmesi İçin Çözüm Arayışında

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ortadoğu'daki gerilimi azaltmak için tüm tarafların bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Astana'da düzenlenen zirvede, bölgedeki askeri çatışmalara karşı olduğu mesajını verdi ve barış noktasında işbirliği yapma isteğini dile getirdi.

ASTANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ortadoğu'daki gerilimin mümkün olan en kısa sürede düşürülmesi ve daha fazla tırmanmasının önlenmesi için ilgili tüm tarafların çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Xi, salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi çerçevesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Xi, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonunun Ortadoğu'da gerilimin ani şekilde tırmanmasına neden olması nedeniyle derin endişe duyduklarını belirterek, diğer ülkelerin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal eden her türlü eyleme karşı olduklarını vurguladı.

Sorunların askeri çatışmalarla çözüme kavuşturulamayacağını kaydeden Xi, bölgedeki durumun tırmanmasının uluslararası toplumun ortak çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Xi, Ortadoğu'da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinde yapıcı rol oynamak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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