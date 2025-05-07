Xi Jinping Moskova'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya resmi ziyarette bulunmak ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Beijing'den ayrıldı.

Çarşamba günü yola çıkan Xi'ye eşlik eden heyette, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi ve Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi yer alıyor.