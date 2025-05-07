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Xi Jinping Moskova'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Xi Jinping Moskova'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya giderek Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü kutlamalarına katılıyor. Heyetinde önemli yetkililer yer alıyor.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya resmi ziyarette bulunmak ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Beijing'den ayrıldı.

Çarşamba günü yola çıkan Xi'ye eşlik eden heyette, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi ve Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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