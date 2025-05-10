Xi Jinping, Moskova'da Zafer Kutlamalarına Katıldı

MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü için düzenlenen kutlamalara katıldı.

Cuma günü gerçekleştirilen kutlamalara, 20'nin üzerine ülke ve uluslararası kuruluşun liderleri davet edildi.

Xi, cuma günü sabah saatlerinde Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı. Daha sonra birlikte Kızıl Meydan'a doğru yürüyen liderler, ana izleme tribünündeki yerlerini aldı.

Putin, etkinlikte yaptığı konuşmada Çin halkının 2. Dünya Savaşı'nda cesur şekilde savaştığını kaydederek Çin halkının insanlık için ortak geleceğin kurulmasına sunduğu katkılardan övgüyle bahsetti.

Putin, "2. Dünya Savaşı'nın tarihini unutmuyoruz ve bu tarihten dersler çıkarıyoruz. Zafer kutsaldır, tarih çarpıtılamaz ve savaşın galipleri karalanamaz. Tarih ve adalet her zaman bizim yanımızdadır" dedi.

Geçit törenine katılmak üzere aralarında Çin'in de bulunduğu 10'un üzerinde ülkenin silahlı kuvvetler birlikleri de davet edildi.

Kutlamaların ardından Xi, diğer liderlerle birlikte Kızıl Meydan'dan Aleksandr Bahçesi'ne yürüyerek Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.