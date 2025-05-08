Xi Jinping, Moskova'da Putin ile Bir Araya Geliyor
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamaları kapsamında yapılıyor.
MOSKOVA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Rusya'ya resmi ziyarette bulunmak ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere çarşamba günü Moskova'ya gitti.
Kaynak: Xinhua / Güncel