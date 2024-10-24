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Xi Jinping, Mısır ile Ortaklık Vurgusu Yaptı

Xi Jinping, Mısır ile Ortaklık Vurgusu Yaptı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 16. BRICS Zirvesi'nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede, Mısır ile dostluk ve ortak kalkınma konusunda istekli olduklarını ifade etti.

KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır ile birbirini kollayan samimi bir dost ve ortak kalkınmada yakın bir ortak olmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü, 16. BRICS Zirvesi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı. Xi, BRICS Zirvesi'ne ilk kez tam üye olarak katılan Mısır'ı kutlayarak durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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