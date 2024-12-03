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Xi Jinping Kuşak ve Yol İnisiyatifi Üzerine Konuştu

Xi Jinping Kuşak ve Yol İnisiyatifi Üzerine Konuştu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli işbirliğinin önemini vurguladı ve bunun kapsamlı şekilde ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki yüksek kaliteli işbirliğinin kapsamlı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, söz konusu ifadeleri Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin gelişimine ilişkin sempozyumda yaptığı konuşmada kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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