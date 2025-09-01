Xi Jinping, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni Önerdi

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında Küresel Yönetişim İnisiyatifi önerisinde bulundu.

Xi, pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda, "Daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemi için tüm ülkelerle birlikte çalışmayı ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğa doğru ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin beş ilkesini, egemen eşitliğe bağlı kalma, uluslararası hukukun üstünlüğüne riayet etme, çok taraflılığı uygulama, insan merkezli yaklaşımı savunma ve somut adımlar atmaya odaklanma olarak sıralayan Xi, örgütü inisiyatifi hayata geçirmede öncü rol üstlenip bu konuda örnek teşkil etmeye çağırdı.

Küresel yönetişim sistemin gelişimi ve reformunda örgütün giderek bir katalizör haline geldiğini kaydeden Xi, küresel yönetişimin yeni bir dönüm noktasında bulunduğunu vurguladı.

Xi, içinde bulunduğumuz yılın hem İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferin hem de Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Barış, kalkınma, işbirliği ve karşılıklı fayda gibi tarihi eğilimlerin değişmediğine işaret eden Xi, Soğuk Savaş zihniyeti, hegemonyacılık ve korumacılığınsa dünyanın başına bela olmaya devam ettiğini ifade etti.

Xi, artan yeni tehditler ve zorlukların karşısında dünyanın karmaşa ve dönüşümün hakim olduğu yeni bir dönemden geçtiğini belirtti.