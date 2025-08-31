Xi Jinping, Kırgızistan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü Dönem Başkanlığını Destekledi

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanlığını üstlenmesini tam olarak destekleyeceklerini söyledi.

Xi, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile pazar günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bir araya geldi.

Xi, Kırgızistan'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde daha etkin bir rol üstlenmesini desteklediklerini ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi korumak, dünya barışına ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak üzere Kırgızistan'la çalışacaklarını ifade etti.

Tatbiki işbirliğini derinleştirme ihtiyacını vurgulayan Xi, iki ülkeye temiz enerji ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletme çağrısında bulundu.

Caparov ise Çin'in deneyimlerinden yararlanmaya ve bağlantı imkanları, temiz enerji, yapay zeka ve bilimsel ve teknik inovasyon alanlarında işbirliğini derinleştirerek, iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamaya istekli olduklarını söyledi.

Caparov, ülkesinin Shanghai İşbirliği Örgütü'nün gelişimini desteklemek üzere Çin'le koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İki taraf, bağlantı imkanları, insan kaynakları, sivil havacılık ve alt ulusal işbirliğini kapsayan ikili belgeler imzaladı.

Toplantıya aralarında Cai Qi, Wang Yi ve Chen Min'er'in de bulunduğu üst düzey Çinli liderler de katıldı.