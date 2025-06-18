Xi Jinping, Kazakistan'dan Beijing'e Döndü

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'ni tamamladıktan sonra Beijing'e doğru yola çıktı. Tokayev ve üst düzey yetkililer tarafından uğurlanan Xi'ye, Kazak Hava Kuvvetleri savaş uçakları eşlik etti.

ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne katılmasının ardından çarşamba günü Beijing'e doğru yola çıktı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve diğer üst düzey yetkililer Xi'yi havalimanında uğurladı.

Kazak Hava Kuvvetleri savaş uçakları, kalkıştan sonra Xi'nin uçağına eşlik etti.

Havalimanı yolunda Çinli işletmelerin temsilcileri ve Çinli öğrenciler Çin ve Kazakistan'ın ulusal bayraklarıyla Xi'yi selamladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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