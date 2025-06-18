Xi Jinping, Kazakistan'dan Ayrıldı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Astana'da düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nin ardından Kazakistan'dan ayrıldı. Uğurlama töreni, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve diğer üst düzey yetkililer tarafından gerçekleştirildi.
ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'nin ardından ülkeden ayrıldı. Xi, çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve diğer üst düzey yetkililer tarafından havalimanında törenle uğurladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel