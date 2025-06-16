Xi Jinping Kazakistan'da 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'ne Katıldı

ASTANA, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve diğer üst düzey yetkililer tarafından havalimanında karşılandı.