Xi Jinping Kazakistan'da 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'ne Katıldı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere geldi. Havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

ASTANA, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve diğer üst düzey yetkililer tarafından havalimanında karşılandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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