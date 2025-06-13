Xi Jinping Kazakistan'da 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'ne Katılacak

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'da düzenlenecek 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Orta Asya ülkeleri liderleriyle bir araya gelecek. Zirve, bölgesel istikrar ve yüksek kaliteli kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir fırsat sunuyor.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine, 16-18 Haziran tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek olan 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Çin- Orta Asya mekanizmasının kurulmasına yönelik kararın, Çin ile beş Orta Asya ülkesi tarafından oybirliğiyle alındığını ve bölgesel istikrarın korunması ile yüksek kaliteli kalkınmanın sağlanması konusunda tüm tarafların ortak beklentilerine uygun olduğunu söyledi.

Lin, 2023'te Xi'an'da başarıyla düzenlenen 1. Çin-Orta Asya Zirvesi'nden bu yana Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini, derinleşen ikili işbirliğininse bölgesel kalkınmaya yeni bir ivme kazandırdığını ve ilgili ülke halklarına somut faydalar sağladığını belirtti.

Çin-Orta Asya Zirvesi'nin ilk kez bir Orta Asya ülkesinde düzenleneceğini kaydeden Lin, Cumhurbaşkanı Xi'nin zirvede açılış konuşması yapacağını ifade etti. Lin, Xi'nin ayrıca Orta Asya ülkeleri liderleriyle Çin-Orta Asya mekanizmasından elde edilen sonuçlar, çerçeve kapsamındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve uluslararası ve bölgesel gündem maddeleri hakkında da görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

Liderlerin ilgili etkinliklere birlikte katılacaklarını belirten Lin, zirve sırasında Xi'nin Orta Asya ülkeleri liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını da sözlerine ekledi.

Lin, "Zirve sayesinde Çin ve beş Orta Asya ülkesinin aralarındaki karşılıklı güveni daha da sağlamlaştıracağına, işbirliği konusunda uzlaşı inşa edeceğine, stratejileri arasındaki uyumu derinleştireceğine, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini teşvik edeceğine ve birbirine daha yakın, ortak geleceğe sahip bir Çin-Orta Asya topluluğunun inşasına daha fazla pozitif enerji katacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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Yorumlar (1)

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