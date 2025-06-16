Xi Jinping, Kazakistan'da 2. Çin-Orta Asya Zirvesi için Karşılandı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Kazak yetkililer tarafından karşılanan Xi, hava alanında çeşitli kutlamalara da tanıklık etti.

ASTANA, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere pazartesi günü Astana'ya gitti.

Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve diğer üst düzey yetkililer tarafından havalimanında karşılandı.

Kazakistan hava sahasına girmesinin ardından Xi'nin uçağına Kazakistan Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları eşlik etti.

Ellerinde Çin ve Kazakistan bayrakları tutan Kazakistanlı gençler ve çocuklar, Xi'yi sıcak bir şekilde karşıladı.

Xi ve Tokayev, merasim kıtasının geçit törenini izledi. Bu sırada her iki ülkenin bayraklarını taşıyan helikopterler, havalimanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi. İki cumhurbaşkanı ayrıca havalimanının VIP salonunda Kazakistanlı gençler ve çocukların sergilediği gösterileri izledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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