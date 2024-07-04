Xi Jinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile Çin-Kazakistan topluluğunu inşa etmek için çalışmaya hazır
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak geleceğe sahip daha sağlam ve dinamik bir Çin-Kazakistan topluluğu inşa etmek için çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ortak geleceğe sahip daha sağlam ve dinamik bir Çin- Kazakistan topluluğunu ortaklaşa inşa etmek, ayrıca bölgenin ve ötesinin kalkınma ve istikrarına daha fazla olumlu enerji getirmek üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
Xi, Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'daki cumhurbaşkanlığı sarayında Tokayev ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.