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Xi Jinping Kamboçya Ziyaretinde İlişkileri Güçlendirme Vurgusu Yaptı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya'ya yaptığı ziyarette, ülkenin stratejik bağımsızlığını destekleyeceklerini belirtti ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

PUNOM PEN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Kamboçya'yı komşuluk diplomasisinde öncelikli ülke olarak gördüğünü belirterek stratejik bağımsızlığını koruması konusunda Kamboçya'yı kararlılıkla desteklediklerini ifade etti.

Vietnam ve Malezya'nın ardından Güneydoğu Asya turunun üçüncü ayağı olan Kamboçya ziyaretine başlayan Xi, perşembe günü Kamboçya'ya varışında yaptığı yazılı açıklamada, Çin ve Kamboçya halklarına daha fazla fayda sağlamak ve hem bölgede hem de dünyada barış ve istikrara daha fazla pozitif enerji sağlamak üzere Kamboçya ile dostluğu güçlendirmeyi ve işbirliğini teşvik etmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

İkili ilişkilerin iki ülkenin eski kuşak liderleri tarafından kurulup geliştirildiğini hatırlatan Xi, Çin-Kamboçya ilişkilerinin küresel dönüşümlere yenik düşmeyip sağlamlığını koruduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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