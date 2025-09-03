Xi Jinping, Japon Saldırganlığına Direnişin 80. Yıldönümünde Askeri Geçit Töreni Düzenledi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Japon saldırganlığına karşı direniş savaşının ve faşizme karşı zaferin 80. yıl dönümünü kutlamak üzere Beijing'de askeri geçit törenini denetledi.
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Beijing'de düzenlenen askeri geçit töreninde askeri birlikleri denetledi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, çarşamba günü düzenlenen törende yerli Hongqi marka limuzinden geçit töreninin başlama emrini verdi.
Xi, kıtalar halinde hazır bekleyen askerlerin önünde dalgalanan parti bayrakları, ordu bayrakları ve ulusal bayrakların önünden yavaşça doğuya doğru ilerleyen aracında bayrakları selamladı.
Xi, askeri marşlar eşliğinde Chang'an Caddesi boyunca sıralanmış piyade, sancak ve silahlı birlikleri denetledi.