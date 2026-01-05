Çin Cumhurbaşkanı Xi, İsviçre'deki Yangın Felaketi İçin Taziye Mesajı Gönderdi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İsviçre'nin Valais Kantonu'nda meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.
BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İsviçre'nin Valais Kantonu'nda meydana gelen yangın faciası nedeniyle İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin'e taziye mesajı gönderdi.
Xi pazar günkü mesajında Valais Kantonu'nun Crans-Montana kasabasında meydana gelen büyük yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Xi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.
Kaynak: Xinhua / Güncel