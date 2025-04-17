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Xi Jinping, İşbirliği ve Kapsayıcılık Vurgusu Yaptı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı görüşmede, tedarik zincirlerinin bozulmasına karşı çıkılması gerektiğini ve Asya'nın işbirliği ile istikrara kavuşmasına yönelik çağrıda bulundu.

PUTRAJAYA, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bağları koparma, tedarik zincirlerini bozma, "küçük bahçe, yüksek çit" ve keyfi gümrük vergisi uygulamalarına açıklık, kapsayıcılık, birlik ve işbirliğiyle karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

Çarşamba günü Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşen Xi, orman kanunlarına Asya'ya özgü barış, işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık değerleriyle cevap verilmesi, istikrarsızlık ve belirsizlikle mücadele eden dünyaya ise istikrar ve netlikle öne çıkan bir Asya ile karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Çin-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Serbest Ticaret Bölgesi'ne yönelik güncellenen protokolü en kısa sürede imzalamak üzere bölge ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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