Xi Jinping, İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'yi Kutladı

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İrlanda Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Catherine Connolly'yi kutladı.

Xi, salı günkü mesajında Çin ile İrlanda arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 46 yılda iki ülkenin, karşılıklı anlayış ve dostane işbirliği temelinde kayda değer ilerleme kaydettiğini belirtti.

Xi, iki ülkenin son yıllarda çeşitli düzeylerde yakın etkileşimlerde bulunduğunu ve tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Çin-İrlanda ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini belirten Xi, karşılıklı siyasi güveni artırmak, geleneksel dostluğu sürdürmek, çok taraflılığı ve ortaklaşa serbest ticareti desteklemek ve Çin-İrlanda stratejik ortaklığının iki halka daha fazla fayda sağlayacak şekilde sürekli gelişimini teşvik etmek için Connolly ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.