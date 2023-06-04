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Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Ding, Erdoğan'ın Yemin Törenine Katıldı

Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Ding, Erdoğan'ın Yemin Törenine Katıldı

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ANKARA, 4 Haziran (Xinhua) -- Ankara'daki yemin töreni sırasında Ding Zhongli ile konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran 2023.

ANKARA, 4 Haziran (Xinhua) -- Ankara'daki yemin töreni sırasında Ding Zhongli ile konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran 2023. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli, hükümetin daveti üzerine 3 Haziran'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katıldı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Xi Jinping Ankara Güncel Haberler

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