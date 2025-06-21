Xi Jinping'in Modernleşme Söylemleri Japonca Yayınlandı
Tokyo'da düzenlenen törende, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in modernleşme üzerine söylemleri derleyen kitabın Japonca versiyonu tanıtıldı. Etkinlik ayrıca Çin'in küresel kalkınma çözümleri üzerine bir semineri de içeriyordu.
TOKYO, 21 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen törende Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin modernleşmesine ilişkin söylemlerinden alıntıların yer aldığı derlemenin Japonca versiyonunu tanıtan konuklar, 19 Haziran 2025.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin modernleşmesine dair söylemlerinden derlenen kitabın Japonca versiyonunun tanıtım töreni ve Çin'in küresel kalkınmaya yönelik çözümlerine ilişkin bir seminer Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel