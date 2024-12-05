Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi

 HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar
'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

Xi Jinping'in Kitaplarının Moğolca Tanıtımı Ulanbatur'da Gerçekleşti

Xi Jinping'in Kitaplarının Moğolca Tanıtımı Ulanbatur'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xi Jinping'in 'Xi Jinping: Çin'in Yönetimi' ve 'Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması' kitaplarının Moğol kiril alfabesiyle yapılan çevirileri Ulanbatur'da tanıtıldı. Törende iki ülkenin uzmanları yönetim deneyimlerini paylaştı.

ULANBATUR, 5 Aralık (Xinhua) -- Xi Jinping'in "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının ikinci cildi ve "Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması" kitabının Moğol kiril alfabesiyle hazırlanan çevirileri, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da düzenlenen törenle tanıtıldı.

Pazartesi günü düzenlenen lansman töreninde Çin ve Moğolistan'dan gelen konuklar birlikte iki kitabın Moğol kiril alfabesiyle hazırlanan baskılarının tanıtımını yaptı. Tanıtımın artından düzenlenen devlet yönetimine ilişkin seminerde iki ülkeden uzmanlar ve akademisyenler, Çin ve Moğolistan'daki yönetim uygulamalarına yönelik değerlendirme ve deneyimlerini paylaştı.

Katılımcılar, Çin ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü ve Çin-Moğolistan kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasının 10. yıldönümünde Çin ve Moğolistan'ın yönetişim ve yoksulluğun azaltılması konusunda deneyim paylaşımını güçlendirmesinin ve kendilerine has nitelikleriyle modernleşme yolunu birlikte araştırmasının, dostluk, karşılıklı güven ve çıkar entegrasyonunun derinleştirilmesi ve iki ülke için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Çin'in Moğolistan Büyükelçisi Shen Minjuan, Çin ve Moğolistan'ın benzer kalkınma hedefleri ve birbirine bağlı gelecekleri paylaştığını dile getirdi. Shen, Çin'in iki kitapta yer alan çözüm ve bilgeliğinin, Moğolistan'a daha fazla ilham vermesi, daha güçlü motivasyon sağlaması ve daha yüksek güven kazandırması ve ülkenin çeşitli alanlarda ikili işbirliğini derinleştirirken daha fazla kalkınmasına yardımcı olması temennisinde bulundu.

An itibarıyla "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" 42 dile çevrilirken "Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması" aralarında İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça'nın da bulunduğu çeşitli dillere çevrildi. "Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması" kitabı uluslararası işbirliğiyle ilk kez Moğol kiril alfabesiyle yayımlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Türkiye sınırında film gibi kovalamaca! Arkalarına bile bakmadan böyle kaçtılar
img

Kızgın pekmezi bir anda başından aşağı döktü
img

Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Siyah Kalp CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Siyah Kalp 12. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? 6 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi? Perşembe hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler İnci Taneleri 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri 25. bölüm tek parça full HD izleme linki! Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Gamze hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? 6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Lyon küme düştü mü 2025? Lyon neden küme düştü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.