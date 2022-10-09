Xi Jinping'in Eğitim Felsefesini Anlamak' İsimli Kitabın İngilizcesi Yayımlandı

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- "Xi Jinping'in Eğitim Felsefesini Anlamak" adlı kitabın İngilizce baskısı, Yabancı Dil Öğretim ve Araştırma Yayınevi ile Yüksek Öğrenim Yayınevi tarafından kısa süre önce ortaklaşa yayımlandı.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- " Xi Jinping'in Eğitim Felsefesini Anlamak" adlı kitabın İngilizce baskısı, Yabancı Dil Öğretim ve Araştırma Yayınevi ile Yüksek Öğrenim Yayınevi tarafından kısa süre önce ortaklaşa yayımlandı.

Kitabın Temmuz 2020'de yayımlanan Çince versiyonu, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in eğitim felsefesinin kapsamlı ve derinlemesine yorumlanmasını içeriyor. Kitap bir giriş ve dokuz bölümden oluşuyor.

Kitap, Eğitim Bakanlığı himayesinde Beijing Yabancı Araştırmalar Üniversitesi tarafından çevrildi. Kitap, Xi'nin eğitimle ilgili yeni düşünce ve görüşlerini uluslararası okurlara iletmeyi ve uluslararası toplumu Çin'in eğitim sektöründeki en son gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlıyor.