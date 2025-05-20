Xi Jinping, İmalat Sanayisinin Güçlendirilmesi İçin Çaba Çağrısı Yaptı

LUOYANG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde bulunan Luoyang Rulman Grubu Limited Şirketi'ni ziyaret eti, 19 Mayıs 2025.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin modernleşmesinin ilerletilmesinde önem teşkil eden imalat sanayinin daha da güçlendirilmesi için sürekli çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri de olan Xi, pazartesi öğleden sonra bir rulman fabrikasına düzenlediği denetim ziyareti sırasında açıklamalarda bulunarak, ileri imalatın gelişimini hızlandırmaya yönelik yerel çabalar hakkında da bilgi aldı.(Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)