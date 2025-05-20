Xi Jinping, İmalat Sanayisini Güçlendirme Çağrısında Bulundu

Xi Jinping, İmalat Sanayisini Güçlendirme Çağrısında Bulundu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin imalat sanayisinin daha da güçlendirilmesi için sürekli çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Xi, denetim ziyareti sırasında Çin'in geçmişteki ekonomik zorluklarına atıfta bulunarak, imalat sektörünün önemine dikkat çekti.

ZHENGZHOU, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin modernleşmesinin ilerletilmesinde önem teşkil eden imalat sanayinin daha da güçlendirilmesi için sürekli çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri de olan Xi, pazartesi öğleden sonra Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletinin Luoyang kentindeki bir rulman fabrikasına düzenlediği denetim ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Xi, "Çin her zaman reel ekonomiyi geliştirme yoluna bağlı kalmıştır. Geçmişte kibrit, sabun ve demiri bile ithal etmek zorunda olan Çin, bugün eksiksiz sanayi kategorileriyle dünyanın en büyük imalatçı ülkesi olma yolundaki doğru yönü seçmiştir" dedi.

Xi, Çin'in imalat sektörünü güçlendirmeye devam etmesi, kendine güven ve güç oluşturma ilkelerine bağlı kalması ve kilit öneme sahip alanlardaki temel teknolojilerde uzmanlaşması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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