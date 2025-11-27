Haberler

Xi Jinping, Hong Kong'daki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Taziyelerini İletti

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong'da meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan yangın dolayısıyla taziyelerini sundu ve kurtarma çalışmaları konusunda talimatlar verdi.

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong'da bir sitede çıkan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi çarşamba günü yayımladığı taziyede yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Xi, yangının söndürülmesi ve can kaybı ve maddi hasarın en aza indirilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi talimatı verdi.

Yangının başlamasının ardından kazayı yakından takip etmeye başlayan Xi, derhal kurtarma çalışmaları ve can kayıpları hakkında bilgi aldı.

Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Merkezi Halk Yönetimi İrtibat Ofisi Direktörü'ne, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee'ye iletme talimatı verdi.

Xi, ÇKP Merkez Komitesi Hong Kong ve Makao Çalışma Ofisi ve irtibat bürosundan da yangının söndürülmesi, arama ve kurtarma çalışmalarında mümkün olan her çabanın gösterilmesi, yaralıların tedavi edilmesi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verilmesine yönelik her türlü çalışmanın yürütülmesi konusunda Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne yardımcı olmalarını istedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
